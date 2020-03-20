عمرو أديب يطالب بتحويل الكنائس والمساجد لمستشفيات

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تحويل الكنائس والجوامع إلى مستشفيات ميدانية للتصدي لفيروس كورونا.



وناشد أديب، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر يوم الجمعة؛ الأخوة المسيحيين بالتوقف عن الصلاة في الكنائس يوم الأحد.

