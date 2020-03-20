وزير التعليم يكشف معلومات هامة بشأن المشروع والبحث

20 مارس 2020 - 11:00 م

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤل المواطنين بشأن البحث والمشروع الخاص بامتحانات النصف الثاني قائلا: "لن نعرض الطلاب للخطر ولن نحرم أحدا من استكمال العام الدراسي"، مشيرا إلى أن كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات خلال الامتحانات سيتم الرد عليها الأسبوع المقبل.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc " المذاع علي قناة DMC ، تقديم الإعلامى رامى رضوان، اليوم الجمعة، أن إعداد المشروع والبحث سيكون أفضل وأبسط من الامتحان، وسيتم شرح كيفية استخدام المكتبة الرقمية ومنصة التواصل وكيف سيتمكن الطلاب من إعداد المشروع خلال فيديو مبسط الأسبوع المقبل.



وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المواطنين، بالصبر وعدم الانسياق وراء الشائعات.









