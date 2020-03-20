اقتصادي يكشف: الدولار كان سيصل لـ70 جنيها لولا هذا الأمر

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على الشعب المصري وكسب الرهان واتخذ قرارا تاريخيا لإجراءات الإصلاحات الاقتصادي الصعبة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولار كان سيصل إلى 70 و 80 جنيها في حالة لم يتم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتابع الدكتور محسن عادل، أنه بدون إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان ستحدث فوضى اقتصادية عارمة، وتحمل المصريين كافة تبعات الإجراءات الاقتصادية حتى ينتعش الاقتصاد المصري.
وكشف محسن عادل، أن الإنفاق على الصحة في ميزانية العام الحالي ارتفت إلى 25 مليار جنيه والإنفاق على التعليم بـ30 مليار جنيه كما يتم تنفيذ شبكة الطرق الحديثة ويتم تنفيذ عملية الصرف المغطى، كما تم زيادة الإنفاق على إنشاءات المدارس الجديدة ويتم إنشاء صندوق سيادي وتم طرح مناقصات تنقيب عن الذهب والبترول والغاز والجميع يتهافت حتى يفوز بعطائتها.
وطالب بضرورة إيجاد مبادرة لإعادة تأهيل القوى العاملة من أجل جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلية.
وتابع محسن عادل أن الصعيد ظل مهملا لفترات طويلة واحتاج إلى خطة تنمومية وهو ما تم بالفعل حيث تم بناء أكبر محطة كهربائية في الصعيد وتم بناء العديد من المدن الجديدة.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، بإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية لتنشيط الصناعة في مصر، كما يحتاج الاقتصاد إلى مبادرة لتنشيط الزراعة في مصر.

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