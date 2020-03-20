» عمرو أديب: "متروحش لأمك في عيد الأم"

وجه الإعلامي عمرو أديب برقية تهنئة لأمهات الوطن العربي بمناسبة عيد الأم.



وناشد اديب ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، الأبناء بعدم الذهاب إلى الأمهات، والاكتفاء بمكالمة هاتفية تجنبا لفيروس كورونا.

