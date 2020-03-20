» الصحة العالمية: نسعى لتوفير المستلزمات الطبية للدور الأكثر احتياجًا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة تعمل على توفير معدات طبية للدول التي تعاني من النقص في تلك المعدات، لاكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال جيبريسوس، في بيان له اليوم، أنه تم التوصل مع منتجين في الصين لتوفير معدات طبية، لافتًا إلى أن هنالك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكد: «نفهم التكلفة الاقتصادية لانتشار الوباء على الاقتصاد العالمي»، مشيرًا إلى أنه يتم العمل مع الشركات المعنية لتكثيف إنتاج أجهزة فحص الفيروس.