الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا فى العالم

20 مارس 2020 - 08:58 م

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص.







وقال أدهانوم خلال إيجاز صحفي: "كل يوم يصل عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" لمؤشرات حرجة جديدة، منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أكثر من 210 آلاف مصاب، فيما توفى أكثر من 9 ألاف شخص".







وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.





