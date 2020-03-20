شاهد.. فتاة مصرية مصابة بـ «كورونا» توجه رسالة مؤثرة

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فتحي مجدي

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وجهت فتاة مصابة بفيروس كورونا محتجزة داخل الحجر الصحي بمستشفى العجمي غرب الإسكندرية، نداءً إلى المصريين من أجل أن يلزموا بيوتهم ويتوخوا الحذر، حتى يتفادوا الإصابة بالفيروس.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو شاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها كانت تعاني في البداية من أعراض خفيفة، لكن التحاليل التي أجرتها أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وتوجهت الفتاة بالنصح والتحذير للمصريين، قائلة: "الموضوع خدوه جد مش هزار خالص، خللي بالكم من نفسكم ومن أهلكم.. بلاش زيارات. بلاش نقابل أصحابنا على أنه عادي.. علشان أنا عملت كده وكانت غلطة كبيرة مني.. كنت أخرج وبأدخل عادي.. سافرت مص ورجعت".

لكنها أكدت أن "الموضوع مش بالاستهتار اللي الناش شايفاه.. مش بعيد عننا.. أنا كنت متخيلة مش هيجيلي وإنه بعيد عني، طلع مش بعيد، أي حد ممكن يتصاب به، أرجوكم خدوا الموضوع مش باستهتار خالص، ما تزوروش بعض يا جماعة، عشان أنت ممكن تزور حد كبير في السن، وأنت صغير في السن، بس تأذيه هو، ممكن يبقى أمك أو أبوك، أو عندك طفل صغير، وأنت بتخرج وبتروح وبتيجي وتقابل الناس، أنت تاخد المرض وتنقله لحد يأثر فيه".

ومضت قائلة: "إحنا سننا صغير والحمد لله، ممكن مناعتنا تحارب الفيروس، ويطلع من جسمنا، بس ممكن ناس تانية لأ.. فيه ناس تانية لا الفيروس يأثر عليها ويجرى لها مضاعفات مش كويسة.. هي أمانة إن إحنا نخلي بالنا من نفسها واللي حوالينا".

ونصحت الفتاة، المصريين بعدما الاندفاع للشراء من الأسواق والتخزين بكثافة، مراعاة لأوضاع "الغلابة"، الذين لا يملكون إلا قوت يومهم.

وتابعت: "بلاش يا جماعة موضوع أنكم تنزلوا وتشتروا أكل بطريقة بشعة، بس جيبوا بس اللي يكفيكم وتحطوه في البيت علشان تاكلوا وتشربوا، بس بلاش البشاعة في التاعمل مع الوضع، أو الأنانية، علشان في مصر ناس غلابة، إمكانياتها ما تقدرش إنها تشتري الأكل لمدة شهر، فيه ناس يتخرج علشان تجيب قوتها يومها، فلو خلصنا السلع الأساسية من السوق، فيه ناس تانية هتتأثر".

وختمت محذرة: "الموضوع خطر يا جماعة، اقعدوا في البيت، الطريقة الوحيدة للوقاية لأن الخروج خطر، ممكن تصاب به في المواصلات، أو في العمل، أو في أي مكان، حافظوا على أنفسكم، الناس المضطرة تنزل للعمل طول ما أنت بره البيت ما تلمس وشك، وكل شوية اغسل شوية، وأول ما تروح البيت لو عندك أطفال صغيرة، كل شيء لمسته عقمه".


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