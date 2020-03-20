قطر تسجل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 470 حالة وفقا لفضائية "سكاى نيوز".

وقالت الوزارة إن الحالات المصابة الجديدة أدخلت إلى العزل الصحي التام، مشيرا إلى أن جميع الحالات تتمتع بصحة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

وأعلنت الحكومة القطرية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب تفشي فيروس كورونا.