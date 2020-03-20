فيديو.. مصرية مصابة بكورونا تتحدث من داخل غرفة العزل

حرصت إحدى مصابات فيروس كورونا المستجد، المتواجدة بأحد مستشفيات العزل الصحي، على توجيه عدة نصائح للمصريين للوقاية من الفيروس.

جاء ذلك بعدما ثبت إيجابية تحاليلها، حتى يتخذ المواطنين كافة الإجراءات الاحترازية، حيث قالت: «الموضوع مش هزار خالص، كنت مفكرة كده والوقتي أنا في العزل».

وأضافت المصابة بالفيروس، في فيديو شاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها لم تصب بأعراض قوية للفيروس، إلا أنها أصيبت به.

وتابعت أن نتيجة العينات إيجابية، معقبةً: «خلوا بالكم من نفسكم وأهلكم، وبلاش نعامل أي حد، وبلاش زيارات ومقابلات وخروجات».