» ترامب ينفي توصل بلاده لعلاج يقضي على كورونا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا، بعدما كشف أمس الخميس عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد علاج ضد كوفيد -19، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة. نقلا عن "العربية".

وقال في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو وإيفانكا ترمب إنه متفائل حول ذلك. مؤكداً أن بلاده تنسق مع دول الجوار وتبذل مجهودات كبيرة لمواجهة تفشي كورونا.

كما أضاف: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء العدو الخفي". وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط بالآخرين، وقال إنه سيتم توزيع الكمامات الواقية على جميع الولايات التي تعاني نقصاً.