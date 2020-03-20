حجز 2600 جندي أمريكي في الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، أن قرابة 2600 من القوات الأمريكية في أوروبا يخضعون لعزل ذاتي بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، بدأ في وقت سابق، اليوم، سحب قواته التدريبية من العراق بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤول في التحالف في بغداد قوله، إن الجيش العراقي علق كل أنشطة التدريب في أوائل مارس الجاري، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما في ذلك عمليات التدريب التي تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية في قتال فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.