» التظلمات تكشف سبب تخفيض عقوبة كهربا وعاشور

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علق عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، إن لجنة الاستئناف اتخذت قرارتها بشأن تخفيض عقوبة الثنائي محمود كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك من الإيقاف لنهاية الموسم، إلى عشرة مباريات فقط.

وقال «الشوربجي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «البريمو» على قناة «تن»: «لجنة الاستئناف اتخذت قرارها بعد الاطلاع على تظلمات الأهلي والزمالك، وعلى أسباب القرار الصادر من لجنة الانضباط، وبعد مشاهدة الفيديوهات».

وأكد: «هذا لا يعني أن قرار لجنة الانضباط كان خاطئا، بعد توقيع العقوبة لنهاية الموسم، لكن لجنة الاستئناف حددت العقوبة فقط وليس أكثر».

وعن سبب عدم تخفيض عقوبة شيكابالا، والتي حددتها لجنة الانضباط بالإيقاف لـ8 مباريات، أوضح «الشوربجي»: «اللجنة رأت أنها كانت كافية».


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