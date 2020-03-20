بالصور.. تشميع مطاعم وغلق قاعات مخالفة لقرار الحكومة

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محافظة الجيزة

أخبار المحافظات

تشميع مطاعم

توقيع غرامات

غلق قاعات

تعكف جميع مؤسسات الدولة الآن، على الحفاظ على السلامة العامة من فيروس كوورنا المستجد «كوفيد 19»، من خلال اتباع إجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الوباء.

ويأتي ذلك من خلال تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق وتشميع المحال المخالفة.

وخلال حملات مكبرة، واصلت محافظة الجيزة، غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعه علي حوالي 200 مقهى ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المقررة.

جاء ذلك بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحا.

حيث قام المحافظ، بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسي لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعه علي المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وشملت جولة محافظ الجيزة عدة شوارع،ـ كان أبرزها الأهرام وفيصل والبحر الأعظم وربيع الجيزي ومراد والجامعة وثروت والتحرير ومحي الدين ابو العز وشهاب وجامعه الدول العربية وميت عقبة والسودان وعددا من الشوارع الحيوية ببولاق وشمال الجيزة.

كما تابع راشد غلق وتشميع قاعات افراح بشارع البحر الاعظم بحي جنوب الجيزة لاستخدام قاعاتها كمراكز للدروس الخصوصية للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ علي محتويات القاعات وإخلاءها من اي طلاب.

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