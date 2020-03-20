  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

ارشيف

حقيقة وفاة زوج الملكة «إليزابيث»

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة عن جثة متوفي كورونا بإيطاليا:"صعب نجيبها"

نجيب ساويرس

"ساويرس" عن تبرعه لأزمة"كورونا".." ابدأوا أنتوا"

أنيسة حسونة عضو مجلس النواب

تفاصيل مبكية.. برلمانية تحكي رحلتها مع السرطان

ايطاليا

شاهد.. ضحايا "كورونا" في إيطاليا جثث تبحث عن قبور

عروس الشرقية.. سقطت بين المعازيم وفارقت الحياة

عروس الشرقية.. سقطت فجأة بين المعازيم وفارقت الحياة

الإفتاء

"الساجد قبل المساجد" آخر فتوي بشأن صلاة الجماعة

ارشيف

وفاة أول رياضى بفيروس "كورونا"

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الحياة السياسية

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة
بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أهم ما جاء في كلمة الملك سلمان للسعوديين

#

الصين تعلن اكتشاف دواء ناجح لفايروس كورونا: جاهز للاستخدام

#

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

#

بعد تطور الأحداث..الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة

الملك سلمان

المالية

أخبار السعودية

3 شهور

الوافدين

لأجل لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أطلقت وزارة المالية السعودية، اليوم الجمعة، قرارات عاجل.

وقررت الوزارة الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020،  وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

ويمكن القرار تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما قررت الوزارة ولمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل، تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة.

يأتي هذا عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة للموطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية  أمس والتي جاء فيها: تعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها .

وأضاف أننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

وشدد قائلا :  أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة البسيطة
» جوهرة تتحدى كورونا بوصلة رقص: مش خايفة
» كيف تحمين أطفالك من"كورونا"
» «المقاصة» يعود للتدريبات الجماعية غدًا
» قرار هام من رئيس فرنسا بشأن مصابي كورونا
» توجيهات هامة للعائدين من العمرة لمواجهة كورونا
» الصحة الفلسطينية تزف خبرا سار بشأن "كورونا"
» «الداخلية» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج ‎
» إيران تسجل رقم صادم مصابين بكورونا
» الصين تتخذ قرارا جديدا لدعم اقتصادها
» القبض علي أسرة لتخزينها "بولها" لسنة كاملة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:11 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة