بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

20 مارس 2020 - 02:55 م

لأجل لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أطلقت وزارة المالية السعودية، اليوم الجمعة، قرارات عاجل.

وقررت الوزارة الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

ويمكن القرار تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما قررت الوزارة ولمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل، تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة.

يأتي هذا عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة للموطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية أمس والتي جاء فيها: تعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها .

وأضاف أننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

وشدد قائلا : أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.