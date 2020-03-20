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تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة البسيطة

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متابعات- أمينة عبد العال

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العسل

الليمون

زيت اللوز

الهالات السوداء

تعاني الكثير من الفتيات من الهالات السوداء أسفل العينين للعديد من الأسباب والتي يكون غالبيتها بسبب قلة النوم أو نقص للعديد من الفيتامينات وبمعرفة سببها من السهل التخلص منها.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تساعد علي تخفيفها  وفي الحالات البسيطة يمكن إزالتها تماما، ومن أهم هذه الوصفات وصفات مصنوعة من زيت اللوز لإزالة الهالات السوداء و تنظيف البشرة وجعلها ناعمة خالية من الشوائب.

ويتم عمل الوصفة من خلال مزج كمية من زيت اللوز مع كمية مماثلة من عصير الليمون ثم وضع الخليط علي الهالات السوداء قبل النوم علي أن يتم غسل الوجه في صباح اليوم التالي باستخدام مياه دافئة.

والوصفة الثانية بوضع ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون  وملعقة من الحليب الجاف ثم يوضع الخليط علي الوجه لمدة ربع ساعة بعدها نغسل الوجه بماء دافئ وتكرر مرتين أسبوعيا.


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