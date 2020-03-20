» كيف تحمين أطفالك من"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الخضروات

الفاكهة

كورونا

فيروس كورونا

تعاني الأمهات من القلق خوفا علي أبنائها من فيروس"كورونا"، ويبذلن جميع المحاولات الممكنة للحفاظ عليهم وحمايتهم بإتباع كل وسائل الحماية الممكنة.

ويؤكد علماء النفس في دراسات نشرتها"صدي" أن هناك العديد من الخطوات الواجب إتباعها لتوفير الحماية لهم،ومن أهمها عدم التحدث عن الوباء أمام الأطفال بشكل مفزع و تنبيهه بالاحتياطات اللازمة من غسل اليدين باستمرار واستخدام المعقمات دون إثارة الخوف حتى لا يؤثر بالسلب علي شخصيتهم.

ومن الأفضل إتباع هذه الخطوات أيضا وهي:

تشجيعهم علي مراجعة الدروس باستمرار

تقسيم وقت الأطفال بين الترفيه والأنشطة ومشاركتهم بها حتي لا يشعرون بالوحدة

تشجيعه علي تناول الخضروات والفاكهة باستمرار لزيادة مناعته

تعليمه قواعد النظافة الشخصية في المنزل

التقرب منه من خلال القصص المفيدة والحكايات الشخصية   


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