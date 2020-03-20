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«المقاصة» يعود للتدريبات الجماعية غدًا

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إيهاب جلال المدير الفني للمصري
إيهاب جلال المدير الفني للمصري
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يعود فريق مصر المقاصة، للتدريبات غداً السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق، بعد فرمان إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بتمديد فترة الراحة الحالية للفريق لمدة 48 ساعة إضافية بدأت أمس الخميس.

واستقر الجهاز الفني بشكل مبدئي على أن يعاود الفريق تدريباته بداية من الغد للتحضير لاستئناف منافسات الدوري.

وكان الجهاز الفني للمقاصة منح اللاعبين راحة من التدريبات منذ بداية الأسبوع الجاري، عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتجميد الأنشطة الرياضية بشكل مؤقت لتفادي انتشار فيروس كورونا.


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