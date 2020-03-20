وزيرة الهجرة عن جثة متوفي كورونا بإيطاليا:"صعب نجيبها"

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ايطاليا

الهجرة

الإبراشي

نبيلة مكرم

نعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة،المصري المتوفي بإيطاليا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الأبراشي: "كان هناك مطالبة بإرسال الجثمان، ولكن كان من الصعب".

 وتابعت :"صعب نجيب الجثة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها إيطاليا ومنع الرحلات الجوية، حيث يتم التواصل مع المواطنين ويتم توعيتهم بصعوبة نقل الجثمان".

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