بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة
حقيقة وفاة زوج الملكة «إليزابيث»
وزيرة الهجرة عن جثة متوفي كورونا بإيطاليا:"صعب نجيبها"
"ساويرس" عن تبرعه لأزمة"كورونا".." ابدأوا أنتوا"
تفاصيل مبكية.. برلمانية تحكي رحلتها مع السرطان
شاهد.. ضحايا "كورونا" في إيطاليا جثث تبحث عن قبور
عروس الشرقية.. سقطت فجأة بين المعازيم وفارقت الحياة
"الساجد قبل المساجد" آخر فتوي بشأن صلاة الجماعة
وفاة أول رياضى بفيروس "كورونا"
تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت
إيمان هاني
مغرب
فجر
04:40
شروق
06:03
ظهر
12:07
عصر
15:35
18:11
عشاء
19:41