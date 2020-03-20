وزيرة الهجرة عن جثة متوفي كورونا بإيطاليا:"صعب نجيبها"

20 مارس 2020 - 02:24 م

نعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة،المصري المتوفي بإيطاليا بفيروس كورونا المستجد.



وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الأبراشي: "كان هناك مطالبة بإرسال الجثمان، ولكن كان من الصعب".



وتابعت :"صعب نجيب الجثة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها إيطاليا ومنع الرحلات الجوية، حيث يتم التواصل مع المواطنين ويتم توعيتهم بصعوبة نقل الجثمان".

