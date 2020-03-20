"ساويرس" عن تبرعه لأزمة"كورونا".." ابدأوا أنتوا"

20 مارس 2020 - 02:19 م

اعترض رجل الأعمال نجيب ساويرس علي مطالبات المتابعين له بالتبرع للمساعدة في أزمة فيروس"كورونا" المستجد.

و قال علي صفحته الرسمية علي "تويتر":" أرجو من كل اللى بيسألونى او يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول و يتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان و ده بينى و بين ربنا بس و ارحمونا من التعليقات الغير مفيدة".

وعلق رجل الأعمال علي قرار إغلاق المقاهي والكافيهات من الساعة 7 إلي 6 صباحا قائلا:"رئيس الوزراء:يقرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس ... ليه مش اليوم كله .. بجد مش فاهم ؟".





رئيس الوزراء:يقررغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس ... ليه مش اليوم كله .. بجد مش فاهم ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 19, 2020