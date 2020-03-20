"ساويرس" عن تبرعه لأزمة"كورونا".." ابدأوا أنتوا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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نجيب ساويرس

كورونا

فيروس كورونا

اعترض رجل الأعمال نجيب ساويرس علي مطالبات المتابعين له بالتبرع للمساعدة في أزمة فيروس"كورونا" المستجد.

و قال علي صفحته الرسمية علي "تويتر":" أرجو من كل اللى بيسألونى او يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا  بنفسهم الأول و يتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان و ده بينى و بين ربنا بس و ارحمونا من التعليقات الغير مفيدة".

وعلق رجل الأعمال علي قرار إغلاق المقاهي والكافيهات من الساعة 7 إلي 6 صباحا قائلا:"رئيس الوزراء:يقرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس ... ليه مش اليوم كله .. بجد مش فاهم ؟".


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