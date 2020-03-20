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توجيهات هامة للعائدين من العمرة لمواجهة كورونا

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الصحة

فيروس

كورونا

عائدين من العمرة

طالبت وزارة الصحة والسكان العائدين من أداء مناسك العمرة، بضرورة البقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي للاطمئنان على صحتهم، في إطار الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه يجب على العائدين من العمرة إتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض، يجب التوجه مباشرة إلى مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.

كما قدمت الوزارة عددا من النصائح والإرشادات للأشخاص الذين يتم عزلهم بالمنزل وأسرهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن هذه النصائح تتضمن عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، وتخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

وشدد على أن هذه النصائح يجب إتباعها لمدة 14 يوما من تاريخ وصول الشخص من العمرة.

ولفت إلى أنه يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات، و تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

وأكد مجاهد على ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

واستطرد بالقول إنه ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، وإتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة، مشددا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

كما نوه إلى أنه استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدا بالماء والصابون، مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل، كما يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرا، والتأكد من التهوية الجيدة للمساحات المشتركة في المنزل، وتجنب الاختلاط، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.


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