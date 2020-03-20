تفاصيل مبكية.. برلمانية تحكي رحلتها مع السرطان

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السرطان

صدى البلد

انيسة حسونة

حكت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تفاصيل مؤلمة حول رحلتها مع السرطان، قائلةً:" بعدما أجريت أول عملية جراحية كنت محطمة تمامًا وكنت أجلس على كرسي متحرك وكانت روحي المعنوية منخفضة جدًا وصعبت علي نفسي".

وأضافت أنيسة حسونة في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، بأنها فقدت 50% من العضلات في بداية المرض، معقبة: "كنت أبكي في ساعات الليل بمفردي لأنني لا أريد أن أثقل على أفراد عائلتي وكنت بخاف أنام بمفردي".

وتابعت:" الدكتور قالي نوع السرطان خطير جدا وأنني سأعيش لمدة عامين فقط وسيعود المرض مرة أخرى ليقتلني،قالولي بعد العملية أنتي قطر سكة حديد عدي عليكي ".

 و أكملت :"ابنتي طلبت مني كتابة تفاصيل تجربتي مع مرض السرطان وبعد الانتهاء منه عرضته على دار نشر وأصدرت كتابي "بدون سابق إنذار".

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