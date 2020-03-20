شاهد.. ضحايا "كورونا" في إيطاليا جثث تبحث عن قبور

متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات التوابيت لضحايا فيروس"كورونا".
ويظهر مقطع الفيديو عشرات التوابيت المصطفة في احدي الكنائس ولم تجد مكانا لدفنها في المدينة ، وعلقت مشاركة الفيديو قائلة في سخط:" هذا هو الوضع الفعلي في برجامو بإيطاليا .. سمعت أشخاص يتحدثون عن مناعة القطيع وبهذا المقطع يمكن أن تتخيل أي اتجاه تتجه له دولتك".
وكانت الحكومة الإيطالية قد أمرت الجيش بنقل الجثث من برجامو حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي أغلقت البلاد جميع مدنها وأقاليمها و فرضت حجر صحي علي سكانها.
جدير بالذكر أن إيطاليا أعلنت أمس أن عدد وفياتها تجاوز حالات الوفيات التي سجلتها الصين وهي 3245 حالة، لتسجل 3405 وفاة، و أعلنت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.
This is the actual situation in #Bergamo, #Italy: if you see/hear people talking about herd immunity, you can imagine towards which direction your country is heading; same with those saying it is like a normal flu.— MrRevinsky (@Kyruer) March 15, 2020
[Thanks to @MattiaRoncalli for talling me this is from Bergamo]. pic.twitter.com/QMmlkCqO3u
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