شاهد.. ضحايا "كورونا" في إيطاليا جثث تبحث عن قبور

20 مارس 2020 - 02:04 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات التوابيت لضحايا فيروس"كورونا".

ويظهر مقطع الفيديو عشرات التوابيت المصطفة في احدي الكنائس ولم تجد مكانا لدفنها في المدينة ، وعلقت مشاركة الفيديو قائلة في سخط:" هذا هو الوضع الفعلي في برجامو بإيطاليا .. سمعت أشخاص يتحدثون عن مناعة القطيع وبهذا المقطع يمكن أن تتخيل أي اتجاه تتجه له دولتك".

وكانت الحكومة الإيطالية قد أمرت الجيش بنقل الجثث من برجامو حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي أغلقت البلاد جميع مدنها وأقاليمها و فرضت حجر صحي علي سكانها.

جدير بالذكر أن إيطاليا أعلنت أمس أن عدد وفياتها تجاوز حالات الوفيات التي سجلتها الصين وهي 3245 حالة، لتسجل 3405 وفاة، و أعلنت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست في أفران الحرق.



