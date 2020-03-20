عروس الشرقية.. سقطت فجأة بين المعازيم وفارقت الحياة

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ههيا

عاطف مهران

اشلرقية

المعازيم العروس

في واقعة صادمة ومؤثرة، توفيت عروس إثر إصابتها بسكتة قلبية أثناء زفافها بمركز ههيا في محافظة الشرقية.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، حيث تبين أن المتوفاة كانت توجهت برفقة ذويها والمعازيم لالتقاط صور الزفاف وأثناء استقلالها السيارة رفقة زوجها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة ما أدى لوفاتها.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى ههيا المركزي لـ "نيرة إ ا" مصابة بأزمة قلبية وتوفيت إثر إصابتها بالأزمة.


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