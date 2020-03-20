» «الداخلية» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج ‎

20 مارس 2020 - 01:39 م

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، حيث جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

وتابع: "وإننا لنستلهم من احتفالنا السنوى بتلك الذكرى العطرة المُثل والقيم الرفيعة فى الصمود والتضحية فى سبيل بلوغ مرتجيات رسالة سامية، وكيف يكون الثواب والاحتفاء جزاءً للمخلصين والمثابرين لإعلاء كلمة الحق ونصرته، والعلو فوق معاول الهدم وإزهاق الباطل ودحضه، حفظكم الله لمصر سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم للمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية برقية للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب" ، جاء به: "بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدنى أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونةً بأطيب الأمانى بالنجاح .. راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم الموقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطنى الفعال فى تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصرى العظيم .. حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير ".

ووجه رسالة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، جاء بها :"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .. لقد إختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف ، ونحن إذ نحتفى بتلك الذكرى العطرة لنبتهل إليه جل فى علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار..وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" .. جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم ولهيئة الأزهر الموقرة عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة وتقُدم درساً عظيماً فى تمييز الحق عن الباطل .. وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء .. حفظ الله مصر واحةً للخـيرِ والأمان .. وأبقى أزهــرنا الشــريف دوماً منارة تهدى الإنسانية لقيم السماحة والوسطية والإعتدال .. وكل عام وفضيلتكم بخير".

وأرسل برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق راجين من العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ، ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول ، مبتهلين للمولى عز وجل أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تُقر تفريطاً".

كما أرسل برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين والقوات المشاركة بعمليات حفظ السلام ، جاء بها : "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة .. من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام ، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، إننا إذ نستعد لإستقبال ذكرى تلك الرحلة المباركة لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعاً لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا وعليائه ، فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء ، متسلحين بالإخلاص فى العمل والقدرة على العطاء وإنكار الذات يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمجيدين مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات.