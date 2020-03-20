وزير الأوقاف للمصلين: بلاش السلام بالأيدي بعد الصلاة

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كورونا

مختار جمعة

التليفزيون المصرى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رفع البلاء له أسباب ظاهرة يعلمها الناس، وأسباب باطنة يعلمها أهل الإيمان والإخلاص، قائلا :" يجب أن نأخذ بالأسباب في إدارة الأزمات".

 وطالب"جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد التليفزيون بماسبيرو، اليوم الجمعة، بالالتزام بأداء الصلاة قائلا :"الشخص الذي يتوضىء 5 مرات، فهذا يعني أنه يغسل يده 15 مرة".

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة أن نستقي المعلومات من مصادرها الرسمية، داعيا أن يرفع عنا الغمة: "اللهم قد عجزت أسبابنا فجئنا نتعلق بأسبابك، انجدنا بفضلك وعونك وكرمك، وارفع عنا البلاء"، مناشدا المصليين بعدم السلام بالأيدي أو الأعناق داخل المسجد أو خارجه.

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