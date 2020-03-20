» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

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سيدة

كورونا

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام سيدة أجنبية مصابة بفيروس كورونا المستجد، ببث فيديو لها من داخل غرفة العناية المركزة تناشد الناس بعدم الاستخفاف بفيروس كورونا.

وقالت السيدة من خلال الفيديو المعروض: "كل شخص يفكر بالمخاطرة انظروا لي ،أنا في العناية المركزة ، لا أستطيع التنفس من دون هذا الجهاز ،وضعوا لي المصل في يدي الاثنتين،وضعي الآن أفضل من السابق".

وأضافت قائلة: "مع العلم أنه لا يمكنني تحديد فترة مرضي أدعو كل المدخنين الإقلاع عن التدخين".

شاهد الفيديو..

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