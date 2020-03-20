» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها

20 مارس 2020 - 11:32 ص

بالرغم من أن 18 عاما فارق العمر بينهن إلا إنك لن تستطيع التفريق بينهما، فهما تظهران كالتوأم في حفل زفاف جمعها معا بعد إصرار الأم علي إقامة مراسم الزفاف معا وقضاء شهر العسل سويا.

وتحظي الأم البريطانية" أيسلنج سيسليكاوسكيين" والبالغة من العمر 53 عاما وابنتها "تريشا دافي" والبالغة من العمر 35 عاما، بعلاقة أسرية مغلفة بالصداقة يعرفها الجميع، ولأنهما وقعتا في الحب في نفس الوقت قررتا إقامة جميع المراسم معا من زفاف و شهر عسل.

ومن المفارقات الطريفة أن الفتاة و أمها لم يخبرا الأصدقاء بأن حفل الزفاف مشترك ، حيث تفاجأ الجميع يوم الزفاف.

يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه بريطانيا أوقاتا عصيبة بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تحولت إلى دولة من أكثر الدول الأوربية تعرضا للفيروس.