  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

مني الشاذلي

"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

فيروس كورونا

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

والد زعيم شهير يكسر الحجي الصحي لأجل الذهاب للحانة

والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها

الصفحة الأخيرة

زفاف الأم وابنتها
زفاف الأم وابنتها
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الأمن السعودي يقتحم حفل زفاف وينهيه في الحال

#

الزواج في زمن كورونا.. يبلغ 103 سنوات ويتزوج من فتاة 27 عاما

#

التحريات تكشف مفاجآت فى إجبار مدير بنك على معاشرة أم وابنتها

#

شاهد. وصلة رقص لفنانة كويتية في حفل زفاف

زفاف

توأم

شهر عسل

بالرغم من أن 18 عاما فارق العمر بينهن إلا إنك لن تستطيع التفريق بينهما، فهما تظهران كالتوأم في حفل زفاف جمعها معا بعد إصرار الأم علي إقامة مراسم  الزفاف معا وقضاء شهر العسل سويا.

وتحظي الأم البريطانية" أيسلنج سيسليكاوسكيين" والبالغة من العمر 53 عاما وابنتها "تريشا دافي" والبالغة من العمر 35 عاما، بعلاقة أسرية مغلفة بالصداقة  يعرفها الجميع، ولأنهما وقعتا في الحب في نفس الوقت قررتا إقامة جميع المراسم معا من زفاف و شهر عسل.

ومن المفارقات الطريفة أن الفتاة و أمها لم يخبرا الأصدقاء بأن حفل الزفاف مشترك ، حيث تفاجأ الجميع يوم الزفاف.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه بريطانيا أوقاتا عصيبة بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تحولت إلى دولة من أكثر الدول الأوربية تعرضا للفيروس.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجندي للمتزوجين سرا:هتخرج إزاي يا فالح كورونا هتكشفك"
» "قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر
» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»
» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق
» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر
» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة
» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"
» ووهان تتنفس الصعداء وتودع «كورونا»
» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة