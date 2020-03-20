"قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر

20 مارس 2020 - 11:26 ص

كشف محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي كواليس انضمامه للنادى، مشددا أن مسئولي فريقه وقتها طلبوا منه الانتقال للزمالك.

وأضاف "قفشة" خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت"، أن بيراميدز كان يرغب في مبادلته بإبراهيم حسن نجم الزمالك ولكنه رفض تماما الانضمام للفريق الأبيض حيث أنه ينتمي للأهلي منذ صغره.

وتابع مسئولي بيراميدز هددونى بعدم الحصول على الجزء المتبقي من مستحقاتى حال إصرارى على رفض الانضمام للزمالك.

وأكمل أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع بيراميدز لضمه حيث انه انتظر 4 ساعات خارج اتحاد الكرة لحين إتمام الاتفاق وفي النهاية مسئولو الأهلي بالدخول لمقر النادي في الجزيرة للتوقيع على العقود.