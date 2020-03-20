الجندي للمتزوجين سرا:هتخرج إزاي يا فالح كورونا هتكشفك"

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الاعتزال بالمنزل هو الروشته الأولي للقضاء على فيروس كورونا المستجد ويساهم في حل التفكك الأسري.

 وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، ضاحكا :""الله يكون في عون اللي متجوز في السر على مراته مفيش سبب للخروج يا فالح كورونا هتكشفك".

وتابع :"هناك ثلاث أمور للوقاية من فيروس كورونا،وهم "أمسـك عليكَ لسانكَ وليَسعْكَ بَـيـتك وابـكِ على خطــيـئـتـكَ "، مؤكدًا أن الأخذ بهم يساعد في الحماية من انتشار فيروس كورونا ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.

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