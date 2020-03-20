  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

مني الشاذلي

"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

فيروس كورونا

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

والد زعيم شهير يكسر الحجي الصحي لأجل الذهاب للحانة

والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

الجندي للمصليين:

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

آخر الأخبار

خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم

#

"شوقي": الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع

#

الصحة العالمية تطالب دول "كورونا" بتعليق الدراسة

خطبة الجمعة

دي إم سي

الجندى

كورونا


أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يمكن أن تختصر خطبة الجمعة في دقيقتين حال عدم إلغائها.

وطالب"الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خطباء الجمعة بأن يختصروا فيها حفاظًا على سلامة المصلين من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم.

 ونصح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المصليين بأن يلتزموا بالوقاية والنظافة الصحية وأن يتركوا مسافة كافية بينهم معقبا :"سيبوا مسافة بينكم.. خلوا الشيطان يجيلوا كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجندي للمتزوجين سرا:هتخرج إزاي يا فالح كورونا هتكشفك"
» "قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر
» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»
» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق
» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر
» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة
» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"
» ووهان تتنفس الصعداء وتودع «كورونا»
» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة