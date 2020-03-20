» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة

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ناشد الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، المواطنين باتباع مجموعة من الإرشادات قبل الذهاب لصلاة الجمعة في المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير أوقاف القاهرة، أنه تم التشديد على أن لا تتجاوز مدة خطبة الجمعة 15 دقيقة و10 دقائق بين الأذان والإقامة.

ونرصد لكم أبرز مناشدات مدير الأوقاف للمواطنين للحد من انتشار كورونا:

1- لا حرج على الإطلاق على من أخذ بالرخصة في عدم حضور الجمعة في ظل الظروف الراهنة من خلال أداء الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل.

2 -  تجنب ذهاب أى مصاب بنزلات برد أو أى فيروسات للمسجد

3- ألا يطيل المصلي المكث أكثر من وقت الصلاة.

4- يفضل أن يأخذ مصليته الخاصة ما أمكن ذلك.

5- تجنب المعانقة و المصافحة.

وأعلنت مديرية الأوقاف تكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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