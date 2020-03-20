لمواجهة"كورونا".. احذر لمس هذه الأماكن

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متابعات- أمينة عبد العال

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النقود

فيروس كورونا

يعاني الجميع علي مستوي العالم من الخوف من فيروس"كورونا" خاصة مع تفشيه الذي اجتاح العالم ، و ينصح الأطباء باستمرار بإجراء العديد من الخطوات لمنع انتشاره.

ومن أهم هذه الخطوات التي شاركت بها الدكتورة سهام سوقية متابعيها علي صفحتها الشخصية علي"الفيس بوك" و نشرتها"صدي البلد" عدم لمس العديد من الأماكن و إذا اضطررنا للمسها فعلينا غسل ايدينا سريعا.

-        لمس الأنف أو السعال  أو العطس

-        قبل  و بعد الأكل

-        قبل وأثناء وبعد زيارة شخص مريض

-        بعد لمس الأسطح خارج المنزل بما فيها ذلك النقود

-        وسائل النقل والأسواق

-        بعد استخدام المرحاض

-        بعد التعامل مع القمامة

-        بعد لمس الحيوانات الأليفة

-        بعد تغيير خفاضات الأطفال أو مساعدة الأطفال علي استخدام المرحاض


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