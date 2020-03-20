أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

20 مارس 2020 - 10:40 ص

رد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، على مهاجميه عقب تصريحه بأنه لا يوجد عذاب بالقبر، قائلا:"قرأت كتاب للدكتور علي جمعة بعنوان (فقه حب الحياة) أكد أن الدين الإسلامي دين تفاؤلي وإعطاء للحياة وحديثه عن الآخرة أقل بكثير".



وأضاف عكاشة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، بأن الله يرغب في أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا ويعيش في سلام وحميمية وحب وليس في حالة رعب دائم.

وأوضح، أن الخوف من العقاب ومن جهنم يشكل جزءا كبيرا من الناحية المعرفية في مفهوم المسلم، والإسلام في جوهره رحمة وسلام وسعادة.

وتابع :"بعض المسلمين يؤدون طقوس الدين خوفًا من العقاب والسعير وجهنم حيث يشكلون جزء كبير جدًا في الناحية المعرفية في وجدان المسلم على النقيض من تعاليم الإسلام التي تبث الرحمة والتفاؤل والحب والطمأنينة،معقبا :"أكررها لا يوجد عذاب بالقبر".

