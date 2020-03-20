6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

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التموين

فيروسات

كورونا

على صمليحي

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إصدار البطاقات التموينية بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون الذهاب إلي مكتب التموين.

كما تقرر أيضا إيقاف مؤقت لحركة البطاقات (الفصل الاجتماعي - بطاقة جديدة - تحويل).

وقرر الوزير أن خصم الوفاة يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلي مكتب التموين.

وقرر المصيلحي إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.

وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم هذه أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.


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