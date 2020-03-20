والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

20 مارس 2020 - 10:14 ص

في خطوة غريبة وصادمة حاول والد رئيس وزراء بريطانيا كسر الحجر الصحي، لأجل الذهاب إلى الحانة، بالرغم من تصريحات الحكومة البريطانية بضرورة البقاء في المنزل، لأجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد أنه سيواصل الذهاب إلى الحانة على الرغم من النصائح الحكومية الرسمية بعدم الخروج من المنزل.

ورفض ستانلي جونسون، الذي يبلغ من العمر 79 عاما الامتثال لتحذيرات الحكومة مثيرا للانتباه، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أن هذه النصائح مهمة بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70عاما.

وجاء رفض والد جونسون بعد بعد أقل من 24 ساعة من قرار محاولة الحكومة البريطانية بذل جهود لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا كان قد نصح الشعب البريطاني بتجنب الذهاب إلى الحانات، والأندية، والمسارح، والنشاطات الاجتماعية الأخرى المشابهة.