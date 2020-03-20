  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

مني الشاذلي

"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

فيروس كورونا

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

والد زعيم شهير يكسر الحجي الصحي لأجل الذهاب للحانة

والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"

الصفحة الأخيرة

سعد لمجرد
سعد لمجرد
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة تجري تحليل كورونا.. تعرف على النتيجة

#

كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 6 دول عربية

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

#

تعرف على أهم أغذية تزيد المناعة ضد فيروس كورونا

سعد لمجرد

كورونا

فيروس كورونا

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن مساندته لمواجهة فيروس"كورونا" من خلال تكفله ببعض الأسر.

وعلق "لمجرد" علي مقطع فيديو شاركه علي صفحته الرسمية علي موقع " انستجرام":" هادي حرب ضد الفيروس .. واليوم قبل من غد خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط وماشي ضد مستلزمات العيش اليومية".

وأضاف قائلا:" ابتداءً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غدا #خليك_فدارك#الله_ينصر_سيدنا  #نبقاو_فالدار_الخوت_حتى_كورونا_تفوت ‎ #بالروح_بالجسد #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة.

وعلق الكثيرني علي مقطع الفيديو قائلين:" الله يجزيك الخير.. الله يحفظك".

View this post on Instagram

‎هادي حرب ضد الفيروس...واليوم قبل من غذا خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط و ماشي ضد مستلزمات العيش اليومية... ‎كلشي خاصّو يجلس فدارو وبالو هاني...بلا مايخرج يقلّب على ما يأكل و باش يدًّاوا...بغينا نقولو لهاد الناس حنا معاكم ومانسيناكمش...حيت #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة... ‎بدوري كانشارك مع خوتي الفناير فمبدارة التكافل و التضامن "المادي" مع المغاربة لي محتاجين ليا و ليك يا #مغربي_أصيل #يا_مقاوم #يا_بطل ... ابتداءاً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غذا ! ‎#خليك_فدارك#الله_ينصر_سيدنا #نبقاو_فالدار_الخوت_حتى_كورونا_تفوت ‎#بالروح_بالجسد ‎#المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة ‎ ??? ‎#الله_الوطن_الملك #الابتعاد_الاجتماعي #socialdistancing #distanciationsociale @hichammasrar1 @issamwachma @rachideloualiofficiel @mohamedredaofficiel

A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر
» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»
» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق
» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر
» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة
» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"
» ووهان تتنفس الصعداء وتودع «كورونا»
» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير
» خالد الجندي: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا أحنا ايه"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة