» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن مساندته لمواجهة فيروس"كورونا" من خلال تكفله ببعض الأسر.
وعلق "لمجرد" علي مقطع فيديو شاركه علي صفحته الرسمية علي موقع " انستجرام":" هادي حرب ضد الفيروس .. واليوم قبل من غد خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط وماشي ضد مستلزمات العيش اليومية".
وأضاف قائلا:" ابتداءً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غدا #خليك_فدارك#الله_ينصر_سيدنا #نبقاو_فالدار_الخوت_حتى_كورونا_تفوت #بالروح_بالجسد #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة.
وعلق الكثيرني علي مقطع الفيديو قائلين:" الله يجزيك الخير.. الله يحفظك".
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هادي حرب ضد الفيروس...واليوم قبل من غذا خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط و ماشي ضد مستلزمات العيش اليومية... كلشي خاصّو يجلس فدارو وبالو هاني...بلا مايخرج يقلّب على ما يأكل و باش يدًّاوا...بغينا نقولو لهاد الناس حنا معاكم ومانسيناكمش...حيت #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة... بدوري كانشارك مع خوتي الفناير فمبدارة التكافل و التضامن "المادي" مع المغاربة لي محتاجين ليا و ليك يا #مغربي_أصيل #يا_مقاوم #يا_بطل ... ابتداءاً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غذا ! #خليك_فدارك#الله_ينصر_سيدنا #نبقاو_فالدار_الخوت_حتى_كورونا_تفوت #بالروح_بالجسد #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة ??? #الله_الوطن_الملك #الابتعاد_الاجتماعي #socialdistancing #distanciationsociale @hichammasrar1 @issamwachma @rachideloualiofficiel @mohamedredaofficiel
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