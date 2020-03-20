مؤثر.. أمير سعودي يحكي تجربته الشخصية مع كورونا

20 مارس 2020 - 09:46 ص

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن تجربة شخصية، مع التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر : " تجربة شخصية مع كورونا .. ابنتي الجوهرة كانت عائدة من سفر وعزلت نفسها لأسبوعين وأجرت الفصح وظهرت نتيجة فحصها سلبية بحمدالله.

وأوضح أنني اشتقت لها ولكن الوقاية والالتزام هي في صالح الجميع في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها.

وتفاعل العديد من متابعي ومحبي الأمير بن مساعد مع تجربته، حيث كتب حساب محمد الذايدي : " الحمدلله على سلامة الغالية والله يحفظ الجميع من كل مكروه والله يخليك لهم و يخليهم لك غمة وتزول بأذن الله انت يا ابو فيصل قدوة في كل أفعالك وتصرفاتك ومواقفك الوطنية يتعلم منها الجميع".

ليرد عليه بن مساعد :" حفظك الله وأسعدك ورفع قدرك في الدارين".

يذكر أن الملك سلمان كان قد وجه كلمة للشعب السعودي أمس مناشدا فيها الشعب :" إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : ( فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ).

وأضاف الملك سلمان : ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية، منوها أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.