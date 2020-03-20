  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:52 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

مني الشاذلي

"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

فيروس كورونا

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

والد زعيم شهير يكسر الحجي الصحي لأجل الذهاب للحانة

والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

لو نازل تصلي..

تصريح عاجل من"الأوقاف" بشأن صلاة الجمعة

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن الأضرحة الدينية

#

قرار عاجل من المملكة بشأن الدورى السعودى

#

تنبيه عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة غدًا

#

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

الجمعة

الأوقاف

كورونا

أن إي

أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،أن الوزارة ستلغي صلاة الجمعة، إذا دعت الضرورة لذلك، قائلا:" لا توجد أي ضرورة حتى الآن لإغلاق المساجد، أو إلغاء صلاة الجمعة".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، بأن وزارة الأوقاف تؤكد خلال الظروف الراهنة، عدم الحرج في الصلاة في المنزل، وعدم حضور صلاة الجمعة، أو تأدية صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل.

وتابع :" الرجل إذا أردا أن بصلي جماعة، فعليه أن يصلي بأهل بيته،لافتا إلى أن وزارة الأوقاف، تطالب المصابين بنزلات البرد بعدم الذهاب إلى المسجد كإجراء احترازي، وإذا كان الشخص مصابً بكورونا، فمن الواجب عليه عدم الذهاب إلى المسجد، وإذا ذهب فسيكون آثم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»
» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق
» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر
» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة
» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"
» ووهان تتنفس الصعداء وتودع «كورونا»
» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير
» خالد الجندي: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا أحنا ايه"
» طارق شوقي يكشف تفاصيل خطة التحول الرقمي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة