تصريح عاجل من"الأوقاف" بشأن صلاة الجمعة

20 مارس 2020 - 09:33 ص

أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،أن الوزارة ستلغي صلاة الجمعة، إذا دعت الضرورة لذلك، قائلا:" لا توجد أي ضرورة حتى الآن لإغلاق المساجد، أو إلغاء صلاة الجمعة".



وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، بأن وزارة الأوقاف تؤكد خلال الظروف الراهنة، عدم الحرج في الصلاة في المنزل، وعدم حضور صلاة الجمعة، أو تأدية صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل.



وتابع :" الرجل إذا أردا أن بصلي جماعة، فعليه أن يصلي بأهل بيته،لافتا إلى أن وزارة الأوقاف، تطالب المصابين بنزلات البرد بعدم الذهاب إلى المسجد كإجراء احترازي، وإذا كان الشخص مصابً بكورونا، فمن الواجب عليه عدم الذهاب إلى المسجد، وإذا ذهب فسيكون آثم.

