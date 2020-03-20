تهز الكويت.. طعن سائق تاكسى حتى الموت

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وكالات - الدويني فولى

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الكويت

مقتل

سائق

أقدم مواطن كويتي في منطقة النهضة، على تسديد طعنات إلى جسد سائق المنزل أردته قتيلا في الحال.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد للجهات الأمنية بنشوب مشاجرة بين كويتي وسائق يعمل بمنزله في منطقة النهضة، انتهت بتسديد الكويتي عدة طعنات إلى جسد السائق ما أسفر عن وفاته.

وتم إلقاء القبض على الكويتي، الذي اعترف بجريمته، فيما تم تحويل جثة المجني عليه للطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم (27 عاما) قال إن السائق – الذي تخوف فيما يبدو من فيروس كورونا- رفض تنفيذ أوامره عندما طلب منه الذهاب إلى الجمعية، الأمر الذي أثار حفيظته فقام بأخذ سكين وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه أنهت حياته.


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