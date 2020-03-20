سر توجيه «آل شيخ» الشكر لـ «الخطيب»

20 مارس 2020 - 09:25 ص

شكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب حرصه على الاطمئنان على صحته يوميا.

وكتب "آل شيخ" عبر "فيس بوك" : "تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتين في اليومين الماضية يطمئن فيها على صحتي وبشكره على هذا التواصل وأتمنى له ولأسرته الكريمة الخير وأن ربنا يحفظ الجميع".

وكان تركي أعلن عن استقالته من منصب الرئاسة الشرفية من النادي الأهلي دون الإعلان عن التفاصيل.