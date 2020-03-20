الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.75 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك الاستثمار العربي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.
ظهر12:07 م
فجر
04:40
شروق
06:03
ظهر
12:07
عصر
15:35
مغرب
18:11
عشاء
19:41