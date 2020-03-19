خبير تغذية يكشف: هذه الأطعمة تقي الجسم من كورونا

19 مارس 2020 - 11:00 م

أكد الدكتور محمود الأنصارى أستاذ المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تناول البقوليات والحبوب الكاملة مثل الفول والعدس يزيد من مناعة الإنسان ويجعله قادراً على قهر الفيروسات الشتوية، خاصة التى تهاجم الجهاز التنفسى مثل فيروس كورونا المستجد.



وأوضح" الانصارى" خلال لقاءه بالإعلامي محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن احتواء البقوليات بأنواعها وخاصة الفول على الحديد وفيتامين "c" الذى يعد من أهم العناصر المقاومة لفيروس كورونا المستجد الذى يصيب الجهاز التنفسي للإنسان ويؤدى الى الوفاة .



وأضاف أستاذ المناعة، أن 16 دولة حول العالم تشارك مصر عاداتها التقليدية فى تناول الفول والبقوليات ولذلك إصابتها محدودة من فيروس الكورونا، كما نجحت فى السيطرة على الفيروس القاتل قبل انتشاره بين المواطنين .

