» إسرائيل تتجسس على مواطنيها لاكتشاف المصابين بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وصادقت حكومة إسرائيل، مساء أمس، على قانون طوارئ يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) استخدام أساليب ووسائل استخباراتية وتجسسية مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويسمح هذا القانون بتحديد مواقع أجهزة الهاتف المحمولة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ومن مكثوا في محيطهم قبل الـ 14 يومًا التي سبقت تشخيصهم. كذلك يُسمح بتبليغ الجميع عن طريق رسائل نصية، بأنه يجب عليهم الدخول إلى الحجر الصحي.

ولسريان هذا القانون، يحتاج إلى مصادقة لجنة الكنيست لشؤون جهاز الشاباك التابعة للجنة الخارجية والأمن.

وقال مسؤول كبير في وزارة العدل الإسرائيلية لصحيفة «هآرتس»، إن تنفيذ هذا القرار الذي وافق عليه المستشار القضائي للحكومة يعني أن جهاز الشاباك قادر على اختراق الهواتف المحمولة والكشف عن مسارات سير أصحابها دون موافقة المحكمة.