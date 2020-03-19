» أردوغان يشكر أطباء بلاده

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بالغ شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي ببلاده، لتفانيهم في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع تويتر، الخميس، قال فيها "أتقدم بالشكر لكافة موظفينا العاملين في مجال الصحة، بسبب إبدائهم التضحية والصبر الكبيرين خلال مكافحتهم فيروس كورونا".

وأضاف أردوغان، "بإذن الله، وبدعم من شعبنا، سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة ونخرج منها أقوى من ذي قبل".

كما أرفق تغريدته بمقطع فيديو من كلمته، الأربعاء، عقب ترأسه للاجتماع التنسيقي لمكافحة كورونا.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.