صورة.. وزير الطيران يقود الطائرة التي تحمل العالقين المصريين بلندن

19 مارس 2020 - 09:03 م

نشرت هيئة الاستعلامات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لوزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه وهو يقود بنفسه رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين في لندن الراغبين في العودة إلى مصر.

وأثارت الصورة تفاعلاً بعد دقائق فقط من نشرها، وسط ترحيب من قبل المتابعين بإقدام الوزير على قيادة الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة بنفسه.

كان وزير الطيران المدني أقلع على رحلة شركة مصر للطيران إلى لندن رقم 779، التي غادرت لإعادة المصريين العالقين هناك، قبل قرار تعليق الرحلات الذي يبدأ سريانه من يوم الخميس حتى نهاية الشهر الجاري.





وجاء ذلك بعد أن صرح الوزير بأنه سيقود طائرة إلى إحدى العواصم الأوربية.

وبدأ سريان تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارًات من اليوم، وحتى نهاية الشهر الجاري، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره يوم الاثنين.

وأضاف أن "هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة".

وأوضح أنه ستتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين، لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير.