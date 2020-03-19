3400 وفاة.. إيطاليا تتخطى الصين وتصبح بؤرة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3405 شخصًا ليتجاوز بذلك الصين التي كانت بؤرة للمرض.

ونقلت رويترز أن إيطاليا سجلت 427 وفاة جديدة لتتجاوز بذلك الصين من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت الأخيرة 3,249 حالة وفاة حتى اليوم، وأعلنت أمس عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان التي تمثل بؤرة الفيروس.

ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى 41035 في زيادة كبيرة عن عدد أمس الأربعاء الذي توقف عند 35713 شخصًا.