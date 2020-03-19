  • الخميس 19 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الطيران يقود الطائرة التي تحمل العالقين المصريين بلندن

صورة.. وزير الطيران يقود الطائرة التي تحمل العالقين المصريين بلندن

الأرصاد

الأرصاد تعلن طقس الجمعة والسبت

كورونا

3400 وفاة.. إيطاليا تتخطى الصين وتصبح بؤرة كورونا الجديدة

الملك سلمان

أهم ما جاء في كلمة الملك سلمان للسعوديين

الدولار والذهب

هبوط أسعار الدولار والذهب في التعاملات المسائية

السيسي وميركل

«أخطر ملفين»..سر اتصال «ميركل» بـ«السيسي»

فيروس كورونا

أمريكا تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا و154 حالة وفاة

الكنيسة الإنجيلية

إصابة أربعة كهنة مصريين بـ«كورونا» في أمريكا

حازم عبدالعظيم

بالأسماء..إخلاء سبيل 15 سياسيًا معارضًا

لقاء سويدان

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد اعتزالها بشكل مفاجئ

3400 وفاة.. إيطاليا تتخطى الصين وتصبح بؤرة كورونا الجديدة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

#

نفوق أول كلب في العالم بسبب "كورونا"

#

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

#

349 وفاة جديدة في إيطاليا بسبب "كورونا"

الصين

ايطاليا

كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3405 شخصًا ليتجاوز بذلك الصين التي كانت بؤرة للمرض.

ونقلت رويترز أن إيطاليا سجلت 427 وفاة جديدة لتتجاوز بذلك الصين من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت الأخيرة 3,249 حالة وفاة حتى اليوم، وأعلنت أمس عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان التي تمثل بؤرة الفيروس.

ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى 41035 في زيادة كبيرة عن عدد أمس الأربعاء الذي توقف عند 35713 شخصًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مهاتير محمد بالحجر الصحي بعد تواصله مع مصاب بكورونا
» أول حالة وفاة بكورونا في الجيزة وإصابة 46
» الجزائر تسرح الموظفين وتقطع المواصلات بسبب كورونا
» وفاة لاعب شهير بعد سقوطه في ملهى ليلي
» الصحة توضح طريقة تغسيل ودفن المتوفى بكورونا
» تونس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» «كورونا» يفضح خيانة مسؤول رفيع لزوجته
» أول صور لمطار القاهرة بعد تعليق الرحلات الجوية
» انتحار شاب بعد اغتصابه نجل عمه
» الأهلي ينجح في تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين
» العلاقة الحميمة تزيد المناعة لمقاومة «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة