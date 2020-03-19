هبوط أسعار الدولار والذهب في التعاملات المسائية

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تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يصعد

الذهب

الدولار

البنوك

هبوط

تراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا وصل إلى 10 جنيهات، في التعاملات المسائية اليوم الخميس 19 مارس 2020، كما تراجعت أسعار الدولار في بعض البنوك واستقرت في البعض الآخر.

وسجلت العملة الأجنبية 15.69 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وارتفع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

الذهب يتراجع

كما تراجعت أسعار الذهب، بقيمة 10 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 675 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 579 جنيها، وعيار 24 نحو 771 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1476 دولارًا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.


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