» الجزائر تسرح الموظفين وتقطع المواصلات بسبب كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم، غلق المقاهي والمطاعم ومنع المواصلات العامة والأماكن والقطارات وتسريح جزء كبير من العاملين مع الاحتفاظ برواتبهم.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الغالبية العظمى من دول العالم، لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السكان و إصلاح المستشفيات اليوم الخميس 19 مارس، عن تسجيل 10إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينهم حالتي وفاة.

حصيلة تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كوفيد_ 19في الجزائر، إلى 82 إصابة عبر كل التراب الوطني، و تعتبر ولاية البليدة الأكثر تضررا من انتشار الوباء . تليها الجزائر العاصمة في المرتبة الثانية.

وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد قد أكد أمس الأربعاء عن تعافي 32حالة من الوباء ، و خروجهم من المستشفى.