أمريكا تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا و154 حالة وفاة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى عشرة آلاف حالة، فضلًا عن 154 حالة وفاة، وفقًا لفضائية «العربية».

وصنفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا على أنه «عدو البشرية»، مؤكدةً أنه لا يوجد لديها أي علاج معتمد حتى الآن للقضاء الفيروس.

هذه التصريحات جاءت بشكل خاص خلال اليومين الماضيين، لما يتم نشره عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من إجراء تجارب على لقاحات سريرية واعتماد أدوية للفيروس.

وفي تصريح صادم لها، قالت المنظمة المسؤولة عن الصحة في العالم، إن فيروس «كوفيد 19»، ليس له علاقة بالمناخ الحار، مشيرةً إلى أنه الآن منتشر في الدول ذات المناخ الجاف والبارد على حد سواء.

يأتي ذلك ردًا على الأقاويل التي تزعم بأن الفيروس لا يمكنه الانتشار في أوقات الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وأنه يكون منتشرًا في فصل الشتاء فقط.