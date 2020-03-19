إصابة أربعة كهنة مصريين بـ«كورونا» في أمريكا

19 مارس 2020 - 06:40 م

أعلنت الكنيسة القبطية المصرية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، عن إصابة 4 كهنة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي ذلك، رغم منع السلطات المحلية في الولايتين، التجمع والصلوات في الكنائس كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أصدرت تعليمات مشددة للأقباط، شملت تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية، وكذلك الاجتماعات الخاصة والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي تتطلب تجمعات، كما دعت إلى تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

من جانبه أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وجود إصابة مؤكدة بين أحد كهنة إيبارشية نيويورك ونيوجرسي، بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى عدم علم الكنيسة بأي حالات أخرى.

وقررت إيبارشية نيويورك ونيوانجلاند والمقر البابوي بأمريكا الشمالية، قصر قداسات الصلاة على الكهنة وعدد من الشمامسة فقط دون حضور قبطي، وإذاعة القداسات عبر الإنترنت في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وطبقت الأمر ذاته عدد من الإيبارشيات القبطية بالولايات المتحدة وعدة دول.